В Тернополе выздоровел первый зараженный коронавирусом: что о нем известно

В Тернополе зараженному коронавирусной инфекцией мужчине удалось вылечиться. Два теста на COVID-19 пациента показали негативные результаты. Об этом сообщили в Тернопольской областной госадминистрации.

Как рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, этот пациент – 26-летний житель села Остров под Тернополем. Мужчина заболел еще 19 марта, но в больницу он попал только через неделю, 27 марта. В Тернопольской больнице скорой помощи ему поставили диагноз "правосторонняя пневмония", а потом обнаружили коронавирус.

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Кроме того, у мужчины есть сопутствующая патология – сердечная недостаточность. Работал он на ООО "СЭ Борднетце Украина".

"8 и 9 апреля медики повторно сделали два теста, которые показали отсутствие в организме больного COVID-19", – отметили в ОГА и добавили, что пациента уже выписали из больницы.

Напомним, в Тернопольской области в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые контактируют с зараженными коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Монастыриском районе использованные халаты и маски тут выбрасывали прямо у реки.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

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