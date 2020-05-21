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Вспышка коронавируса во львовской больнице: заразились 67 медиков

21 мая, 12:51

Тина Наринецкая

Сейчас на стационарном лечении находятся 17 врачей

Во Львове, где еще больше ослабят карантин, настоящим очагом вспышки коронавируса стала больница скорой медицинской помощи. Тут COVID-19 заболели 67 медиков, сообщает Zaxid.net.

Среди зараженных работников медучреждения: 30 врачей, 27 медсестер и 10 санитарок.

"С тех медицинских работников сейчас на стационарном лечении находятся 17 врачей, медсестер, санитарочек, они в среднем состоянии. Значительная часть медицинских работников – на амбулаторном лечении, они заболевание протекает легко", – рассказала медицинская директор по лечебной работе больницы Леся Кобецкая.

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Четверых из заболевших уже удалось вылечить. Они уже приступили к работе. Чтобы уберечь здоровье медиков, в больнице уже ввели вахтенный режим – теперь в медучреждении персонал меняется через каждые две недели. Таким образом половина медиков работает, другую отправляют на самоизоляции. Медиков, которые живут за городом, разместили в местной больнице. Все для того, чтобы они быстрее добрались на работу.

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"Когда мы выходили только на вахту, то я не знала, где я буду жить и как это все будет. Когда мы пришли, нам сказали, что в отеле "СВ" есть свободные номера. Мы были приятно удивлены. Здесь замечательные люди. Горничная приходила, поддерживала нас. Спрашивала, что нужно, не холодно ли, теплая ли вода. Все время так старались, чтобы нам было комфортно и чтобы мы чувствовали себя здесь, как дома", - рассказала медсестра операционного отделения больницы Ульяна Чучман.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса.

О том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции – смотрите в сюжете "Сегодня":

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