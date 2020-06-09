Вспышка среди офисных работников и более 1100 заболевших: что "творит" коронавирус на Волыни

В Луцке, где недавноот коронавируса умер молодой мужчина, COVID-19 массово заражаются офисные работники. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак.

"В Луцке ситуация критическая из-за того, что люди начали выходить на работу в офисы. Так, у 4 работников ООО "Стелла пак" обнаружили коронавирусную инфекцию. Еще 6 больных – в ЗАО "Луцк Фудз", – рассказала чиновник.

Не лучше ситуация сложилась и в области – число зараженных возросло до 1113.

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"Тенденция к снижению количества больных в области не сохраняется. Продолжают возникать вспышки в медицинских учреждениях, организованных коллективах и семьях. За последние сутки 34 новых больных", – отметила Щербак.

В связи со сложившейся ситуацией в Волынской областной госадминистрации заявили, что дальнейших смягчений карантина в регионе не будет. Кроме того, ОГА рекомендует остановить движение поездов в области и закрыть спортзалы и детские сады или уменьшить количество детей в них. Общественный транспорт на Волыни пока будет курсировать, но с условием заполнения на 50%.

"Сегодня мы будем проводить заседание областной комиссии. В связи с показателями переход к следующему этапу смягчения карантинных мероприятий, к сожалению, не состоится. В Луцке показатель 18,85", - заявила чиновник.

Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.

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