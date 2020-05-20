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В Луцке от коронавируса умер молодой мужчина: что о нем известно

20 мая, 14:05

Тина Наринецкая

В больницу больной попал еще 1 мая

В Луцке, где зафиксировали вспышку коронавируса, от COVID-19 умер молодой мужчина. Об этом во время брифинга в Волынской ОГА рассказала заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак.

Пациенту был всего 31 год. В инфекционную больницу его госпитализировали еще 1 мая. Тогда у него были ОРВИ и подозрение на коронавирус.

"К сожалению, человек имел сопутствующее заболевание связанное с почками. Через день он проходил процедуру гемодиализа в Луцкой городской клинической больнице. Умер 18 мая", – отметила Щербак.

Видео: Волынская ОГА

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Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава. Коллег заболевших уже обследовали.

А тем временем в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом, но и стало больше людей, которые победили недуг. Только за последние сутки вылечились 323 человека, а заболели – 354. Всего же сейчас в стране лабораторно подтвердили 19 230 случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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