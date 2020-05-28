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"Встречали в противочумных костюмах": врач из Черновцов рассказала, как спасали первых больных COVID-19

28 мая, 15:20

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сначала защита врачей была практически бесполезна

В Черновцах, которые стали настоящим эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, первых больных в медучреждениях принимали в защитных костюмах советского образца. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко, сообщает "Тиждень".

"Своих первых пациентов с подозрениями на COVID-19 мы встречали в противочумных костюмах советского образца. В масках, очках, перчатках. Также были платочки, халаты и маски из обычной ткани. Единственное, что соответствовало требованиям защиты, – капюшоны. Я как волонтер помогаю медикам в зоне боевых действий на Донбассе. И время от времени поступала помощь из-за рубежа. Однажды в посылке были капюшоны, которые не пропускают влагу. Военные сказали, что практической пользы на передовой им с того не будет. Поэтому они лежали на складе. А потом мы начали их использовать", – сообщила она.

По словам Ольги, в такой защите медикам пришлось работать первые несколько недель. Потом в больницы начали поставлять защитные костюмы от волонтеров и меценатов.

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"Руководство больницы не говорит откуда, но у нас также появились костюмы и респираторы. Бывали даже случаи, что врачи, которые уже ушли из медицины в бизнес, покупали для нас средства защиты. Поэтому, слава богу, мы пережили начало вспышки без потерь среди врачей", – добавила медик.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области, несмотря на карантин, сыграли большую свадьбу.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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