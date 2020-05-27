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В разгар карантина на Буковине сыграли пышную свадьбу

27 мая, 09:38

Тина Наринецкая

Теперь владельцу ресторана грозит немалый срок

В Черновицкой области, в которой вовсю бушует эпидемия коронавируса, несмотря на карантин сыграли большую свадьбу. Теперь владельцу ресторана, в котором устроили празднование, придется заплатить от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Буковины, все произошло в селе Мамаевцы Кицманского района.

"Осуществляя проверку полученной информации, полицейские выяснили, что 24 мая в указанном заведении состоялось празднование свадьбы, в котором приняли участие около 100 человек", – уточнили в полиции.

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Кроме того, 61-летний владелец ресторана оказался должностным лицом. Несмотря на это, он проигнорировал карантин и нарушил запрет на проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.

Также читайте материал на сайте "Сегодня": "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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