Выборы президента: на Волыни зафиксировали первые нарушения

Сегодня в Украине стартовал первый тур выборов президента

Фото: УНИАН

Выборы президента: на Волыни зафиксировали первые нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a4d74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a4d74.jpg 2019-03-31T09:27:00+03:00 Запад Сегодня в Украине стартовал первый тур выборов президента

На Волыни со стартом президентских выборов зафиксировали первые нарушения, связанные с работой участковых избирательных комиссий и скрытую агитацию. Об этом сообщает сайт гражданской сети ОПОРА.

"По состоянию на 7:30 утра 31 марта, наблюдатель ОПОРЫ на участке №070366 в селе Доротище Ковельского района (округ №21) зафиксировал, как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК просто в помещении участка", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 7:54 в поселке Торчин Луцкого района на участке №070489 (округ №20), во время вбрасывания контрольных листов в избирательные урны, наблюдатели расписались на в месте, где должны ставить свои подписи члены избирательной комиссии.

А в "день тишины" 31 марта наблюдатели обнаружили скрытую агитацию, выполненную в стилистике предыдущих агитматериалов трех кандидатов в президенты, в пределах округов №19, №20, №22 и №23.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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