Выборы во Львовской области: священник без паспорта и кража кошелька

Много сообщений касаются незаконной, по мнению заявителей, агитации

Фото: dyvys.info

Во Львове на одном из избирательных участков, расположенном во Франковском районе, у местной жительницы возник конфликт с членами избирательной комиссии. Также в Шевченковском районе один из жителей якобы пытался проголосовать, не имея с собой паспорта гражданина Украины и устроил ссору с членами избирательной комиссии.

Другие сообщения касались незаконной, по мнению заявителей, агитации "за" или "против" одного из кандидатов на пост Президента Украины – в Шевченковском, Лычаковском и Галицком районах Львова, а также в Жовковском районе Львовской области.

Информация о сообщениях внесена в Журнал единого учета, по всем этим сообщениям полицейские проводят проверки.

Кроме того, в одном из сообщений говорилось о том, что в Пустомытовском районе на одном из избирательных участков у заявителя были похищены кошелек с деньгами и документами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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