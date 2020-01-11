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Выбрасывали товар на ходу: пограничники устроили погоню за контрабандистами

11 января, 14:18

В результате изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек сигарет

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В Волынской области пограничники обнаружили автомобиль возле украинского-белорусской границы. Во время погони злоумышленники на ходу начали выбрасывать контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как написали в ведомстве, автомобиль Volkswagen заметили в полночь.

"Во время преследования указанного микроавтобуса, которым неизвестные ехали в направлении пункта пропуска, дверцы микроавтобуса открыли и на скорости начали выбрасывать один за другим пакеты", – пишет пресс-служба.

Пограничники остановили микроавтобус в пункте пропуска "Пища". Там был водитель и два пассажира. Правоохранители изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек контрабандных сигарет. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что контрабандисты стали все чаще пытаться переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды.

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сигареты контрабанда погоня волынская область

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