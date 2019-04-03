Выманил 750 тысяч долларов у "евробляхеров": во Львовской области задержали мошенника
Псевдоброкеру грозит до 12 лет лишения свободы
Мошенник арендовал офис рядом с таможенным постом "Западный". Именно из-за соседства с таможенниками доверчивые жертвы даже не просили у него документов. То, что их обманули – поняли уже, когда закончился льготный период растаможки авто. Жертвами псевдоброкера стали более 250 автовладельцев. Теперь мошеннику грозит до 12 лет тюрьмы.
"По решению суда он взят под стражу сроком на 35 суток с возможностью внести залог в сумме 3 миллиона 842 тысяч гривен", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.
Ранее в Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробляхера". Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Выманил 750 тысяч долларов у "евробляхеров": во Львовской области задержали мошенника". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Растаможены меньше половины "евроблях": фискалы назвали точное число
Минфин предлагает вывезти эти транспортные средства из Украины или продать на запчасти
"Таможенный брокер" заработал на евробляхерах миллионы гривен
Поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника