"Таможенный брокер" заработал на евробляхерах миллионы гривен
Поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника
Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего более 7,5 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции региона.
38-летнего Андрея Булу подозревают в том, что он выдавал себя за таможенного брокера и на протяжении февраля текущего года присвоил оригиналы документов и деньги на указанную сумму от владельцев "евроблях", которые хотели провести таможенное оформление своих автомобилей и зарегистрировать в Украине.
"По состоянию на сегодня поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника", – цитируют в сообщении слова начальника главного управления Нацполиции во Львовской области, генерала полиции третьего ранга Валерия Середы.
Среди пострадавших жители Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
По заявлениям открыты уголовные производства по частям 1,2,4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.
Ранее в Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробляхера". Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля.
Как сообщалось, средства, полученные от льготной растаможки автомобилей на еврономерах, будут направлены в Пенсионный фонд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.
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