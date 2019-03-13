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"Таможенный брокер" заработал на евробляхерах миллионы гривен

Сегодня, 02:39

Поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
"Таможенный брокер" заработал на евробляхерах миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg Запад Поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего более 7,5 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции региона.

38-летнего Андрея Булу подозревают в том, что он выдавал себя за таможенного брокера и на протяжении февраля текущего года присвоил оригиналы документов и деньги на указанную сумму от владельцев "евроблях", которые хотели провести таможенное оформление своих автомобилей и зарегистрировать в Украине.

"По состоянию на сегодня поступили 111 заявлений от граждан, потерявших деньги, а некоторые и документы на автомобили в результате мошеннических действий злоумышленника", – цитируют в сообщении слова начальника главного управления Нацполиции во Львовской области, генерала полиции третьего ранга Валерия Середы.

Среди пострадавших жители Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

По заявлениям открыты уголовные производства по частям 1,2,4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, недавно в Черновцах брокер за 500 долларов обещала помочь в быстрой растаможке транспортного средства на иностранной регистрации.

Ранее в Тернополе задержали таможенного агента: требовал взятку от "евробляхера". Предприниматель получил деньги за помощь в растаможке автомобиля.

Как сообщалось, средства, полученные от льготной растаможки автомобилей на еврономерах, будут направлены в Пенсионный фонд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

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Тег афера, мошенничество, полиция, Львовска область, евробляхи

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