Выздоровели 70 человек: как борются с коронавирусом в Тернопольской области

В Тернопольской области от коронавирусной инфекции удалось вылечить 70 человек. Большинство из них – из Монастырисского района. Об этом сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Согласно данным областного лабораторного центра в области с начала эпидемии коронавируса с подтвержденным COVID-19 выздоровели 70 человек", – говорится в сообщении.
Победили COVID-19 люди в:
- Монастырисский район – 50 человек
- Тернополь – 6 человек
- Залещицкий район – 5 человек
- Кременецкий район – 3 человека
- Козовский район – 2 человека
- Зборовский район – 1 человек
- Тернопольский район – 1 человек
- Бережанский район – 1 человек
- Бучацкий район – 1 человек
На данный момент в области коронавирус подтвердили у 612 человек. Только за последние сутки, 26 апреля, в регионе обнаружили пять новых случаев. Они были зарегистрированы в:
Чертковский район
- с. Ромашовка – 3 больных
Монастырисский район
- с. Задаров – 1 больной
Шумской район
- с. Рохманов – 1 больной
С начала эпидемии в Тернопольской области инфекция унесла жизни 10 человек. Сейчас в Тернополе дезинфицируют дороги, остановки и перекрестки – их обрабатывают специальным раствором.
"Резервуар поливочной машины вмещает 5 тонн раствора, и в течение дня транспорт распыляет не менее 50 тонн", – отметили в штабе.
Ранее мы сообщали, что в Тернополе мужчина, который находился на обсервации в городской больнице №3, покончил жизнь самоубийством в своей палате.
Напомним, что в Украине карантин продлили до 11 мая.
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