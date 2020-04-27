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Выздоровели 70 человек: как борются с коронавирусом в Тернопольской области

27 апреля, 11:35

Тина Наринецкая

От COVID-19 в области скончались 10 человек

В Тернопольской области от коронавирусной инфекции удалось вылечить 70 человек. Большинство из них – из Монастырисского района. Об этом сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра в области с начала эпидемии коронавируса с подтвержденным COVID-19 выздоровели 70 человек", – говорится в сообщении.

Победили COVID-19 люди в:

  • Монастырисский район – 50 человек
  • Тернополь – 6 человек
  • Залещицкий район – 5 человек
  • Кременецкий район – 3 человека
  • Козовский район – 2 человека
  • Зборовский район – 1 человек
  • Тернопольский район – 1 человек
  • Бережанский район – 1 человек
  • Бучацкий район – 1 человек

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На данный момент в области коронавирус подтвердили у 612 человек. Только за последние сутки, 26 апреля, в регионе обнаружили пять новых случаев. Они были зарегистрированы в:

Чертковский район

  • с. Ромашовка – 3 больных

Монастырисский район

  • с. Задаров – 1 больной

Шумской район

  • с. Рохманов – 1 больной

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С начала эпидемии в Тернопольской области инфекция унесла жизни 10 человек. Сейчас в Тернополе дезинфицируют дороги, остановки и перекрестки – их обрабатывают специальным раствором.

"Резервуар поливочной машины вмещает 5 тонн раствора, и в течение дня транспорт распыляет не менее 50 тонн", – отметили в штабе.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе мужчина, который находился на обсервации в городской больнице №3, покончил жизнь самоубийством в своей палате.

Напомним, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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