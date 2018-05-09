"Взрыв через 10 минут": во Львове вслед за Херсоном "заминировали" торговый центр

Сегодня, 19:04

Посетителей ТРЦ в срочном порядке эвакуировали

Фото: AFP
Фото: AFP

Полиция получила сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

"Сообщение о минировании торгово-развлекательного центра в полицию поступило около 17:00. Позвонил аноним и заявил, что через 10 минут в ТРЦ прогремит взрыв", – сообщили в Национальной полиции.

Людей из торгового центра эвакуировали. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, сегодня, 9 мая, из торгового центра в Херсоне эвакуировали две тысячи человекСообщение о минировании поступило в Нацполицию в середине дня 9 мая.

В Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.
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"Сегодня"

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