Взрыв на Закарпатье: во двор предпринимателя бросили гранату

ЧП произошло в Мукачево около четырех утра

В Закарпатской области, на территорию частного дома женщины-предпринимателя из Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство, которое детонировало.

"12 ноября в 04.23 утра поступило сообщение от полицейского управления полиции охраны, что они совершили выезд на срабатывание сигнализации в охраняемом объекте. На месте происшествия выяснилось, что во двор дома 41-летней женщины бросили устройство, похожее на гранату, в результате чего произошел взрыв. Травмированных нет", – сообщают в Нацполиции.

На место происшествия выехало руководство полиции области, инспекторы кинологического центра и взрывотехники. Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто имеет какую-либо информацию, или же был свидетелем происшествия, сообщить об этом на линию "102".

Ранее сообщалось, что во Львовской области в жилом доме взорвали гранату.

Также сообщалось, что в Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва, произошедшего в ночь 25 февраля, никто не пострадал.

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