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В Ровно возле дома судьи стреляли и прогремел взрыв

Сегодня, 11:26

Как оказалось, неизвестные бросили гранату и произвели около дюжины выстрелов из оружия

Фото: Нацполиция
В Ровно возле дома судьи стреляли и прогремел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b4/52b/5c73b452ba248.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b4/52b/5c73b452ba248.jpg Запад Как оказалось, неизвестные бросили гранату и произвели около дюжины выстрелов из оружия

В Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва, произошедшего в ночь 25 февраля, никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в 1:55 во дворе частного хозяйства председателя Ровенского городского суда взорвалась граната РГД-5. Об этом сообщают в полиции.

Кроме того, в направлении дома было произведено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.

Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, основная из них – профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия открыто досудебное расследование по части 1 статьи 379 УКУ.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.

Напомним, не так давно в Ровно на улице Котляревского прогремел взрыв. Как оказалось, неизвестный бросил гранату в частный жилой дом.

Ранее в Ровно бросили гранату в жилой дом, где проживает владелец хозяйства с женой и ребенком.

Также мы писали, что в Ровно, на территории частного хозяйства 43-летнего местного жителя прогремел взрыв.

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Тег взрыв, граната, ровно, судья

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