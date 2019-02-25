В Ровно возле дома судьи стреляли и прогремел взрыв
Как оказалось, неизвестные бросили гранату и произвели около дюжины выстрелов из оружия
В Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва, произошедшего в ночь 25 февраля, никто не пострадал.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в 1:55 во дворе частного хозяйства председателя Ровенского городского суда взорвалась граната РГД-5. Об этом сообщают в полиции.
Кроме того, в направлении дома было произведено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.
Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, основная из них – профессиональная деятельность потерпевшего.
По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия открыто досудебное расследование по части 1 статьи 379 УКУ.
С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.
Напомним, не так давно в Ровно на улице Котляревского прогремел взрыв. Как оказалось, неизвестный бросил гранату в частный жилой дом.
Ранее в Ровно бросили гранату в жилой дом, где проживает владелец хозяйства с женой и ребенком.
Также мы писали, что в Ровно, на территории частного хозяйства 43-летнего местного жителя прогремел взрыв.
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