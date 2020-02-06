Взрыв в Луцке: сарай взлетел в воздух из-за спрятанной в нем водки

В Луцке, где недавно прошла прошла аномальная январская гроза, в частном секторе взлетела в воздух хозяйственная постройка возле одного из частных домов. Внутри был хозяин. Его доставили в ожоговое отделение. В каком он состоянии, и есть ли еще пострадавшие, выясняли корреспонденты новостей "Сегодня".

Обваленные стены, всюду груды кирпичей. В нескольких шагах находится жилой дом, в котором проживает пять семей. Взрывной волной его не задело, но жители не на шутку испугались, рассказывает Татьяна Смолярчук. Она владелица сарая, который взорвался. Ее самой тогда дома не было. Однако мужа она едва не потеряла.

"Такой взрыв был, что стекла тряслись. Я даже подумать не могла, что это у нас такое. Я была в шоке, что такое произошло, что моего хлева нет уже", – рассказывает пострадавшая.

Люди позвонили спасателям. Бросились осматривать руины, потому что думали там, что кто-то есть. Опасения оправдались. Из-под завалов чрезвычайники достали 52-хлетнего жителя Луцка.

Роман Борода, заместитель начальника 1 пожарной части ДСНС в Волынской области:

"При проведении разведки обнаружили тело мужчины потерпевшего. Он подавал признаки жизни. Соответственно, немедленно провели аварийно спасательные работы. Достали из-под завалов и передали медикам".

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение городской больницы. Мужчину ждут несколько операций. Но прежде всего, говорят медики, пациента надо вывести из шокового состояния.

Роман Трач, заведующий ожоговым центром Луцкой городской клинической больницы:

"Термический ожог, глубокий ожог, в области лица и кистей, сейчас в данном случае ожоговый шок. После того как подготовим раны, то тогда сразу же будет пересадка кожи. Это будет через пять-шесть, возможно семь дней".

Татьяна предполагает, что взлететь в воздух сарай мог из-за газовых баллонов, которые хранились в сарае рядом с консервацией и всякой рухлядью. Среди хлама женщина прятала от мужа водку. Тот, когда искал, очевидно, задел кран баллона, пустив газ. А выпив водки, вероятно, решил закурить.

Газ нередко становится причиной взрывов. Причем, не только в частных домах. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киевской области в жилой высотке взорвался газ. Взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама