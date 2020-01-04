"Я не узнала своего сына": подробности взрыва в сельском клубе на Тернопольщине

Ожоги получили восемь детей, все они – в больнице

Фото: te.20minut.ua

После взрыва в клубе в селе Угринов Тернопольской области односельчане спасали детей, как могли. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали.

Как сообщает "20 хвилин", родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. В момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята. Может, и имели с собой какую-то петарду, но разве бы через нее такой взрыв случился? Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", – рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

Отметим, что после ЧП фасад клуба значительно поврежден, а крыши почти нет. Как известно, огонь охватил половину здания площадью около 60 "квадратов". О взрыве спасателям сообщили в 17:40. Пожар локализовали в 17:58, а полностью потушили в 18:10.

Ранее мы писали, что, по предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Заметим, что накануне газовики проводили газ в сельский совет, который расположен рядом с клубом.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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