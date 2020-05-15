"Я заразился здесь": появилось видео с "красной" зоны, где спасают больных COVID-19 в Черновцах

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Черновицкую область – только за прошлые сутки, 14 мая, тут COVID-19 подтвердили у 84 человек. Всего на Буковине обнаружили 2600 зараженных. Большинство пациентов с коронавирусом в регионе лечат в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Как работает медучреждение в условиях пандемии, врачи рассказали hromadske.

Некоторые врачи больницы живут за городом. Поэтому огромной проблемой для них было добраться на работу. Сейчас медиков в больницу возят в специальном автобусе, который им выделили местные власти.

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Как рассказывает врач-инфекционист Ольга Кобевко, в больнице в инфекционистов пришлось "перепрофилировать" врачей разных направлений. С зараженными здесь работают кардиологи, гинекологи, лоры, эндокринологи и другие врачи. Все потому, что специалистов на такое число больных просто не хватает.

Приходя на работу, врачи надевают спецкостюмы, очки и защитные маски. Это уменьшает риск заразиться опасной инфекцией. На каждом костюм медики ставят пометку, что его уже надевали и дату. Некоторые пациенты подхватывали COVID-19 прямо в больнице, приходя на другие процедуры.

"Было воспаление легких, а потом подтвердили COVID-19. Вот сейчас меня уже попустило. Вообще я хожу на гемодиализ. Вирус мог подхватить здесь, от соседки по гемодиализу", – рассказал пациент больницы Павел.

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Сложнее всего, как говорят врачи, работать в спецзащите. Ведь такая одежда не пропускает воздух.

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Отметим, что только за последние сутки, 14 мая, в Черновицкой области COVID-19 обнаружили у 84 человек. Всего с начала эпидемии инфекцию подхватили 2600 буковинцев.

Напомним, в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечили пятилетнюю девочку, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.

Также мы рассказывали, что врачи ожидают снижение числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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