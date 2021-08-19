Янтарная лихорадка закончилась? Что случилось с "черными копателями" и начало ли зарабатывать государство

Заработки копателей существенно уменьшились, а профильное министерство считает, что заинтересованность нелегалов сама исчезнет

На месте раскопок янтаря остался песок и котлованы. Коллаж "Сегодня"

Уже два года государство выдает упрощенные разрешения на добычу янтаря. Но по-белому его до сих пор никто не добывает. На Ровенщине копатели купили 32 участка, по 10 гектаров каждый. Цены были от 300 000 до 12 с половиной миллионов гривен. И на этом все. Даже подойти к легальному участку – не могут.

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Почему так и кто же тогда копает камень сейчас, выясняла корреспондент "Сегодня" Ирина Кондрачук.

Белый песок, бирюзовая водичка и палящее солнце – это не курорт, а место экологического бедствия под Сарнами. Это результаты промышленной добычи янтаря. А раньше здесь был лес. Но этого уже никто не помнит. Полицейский Тарас Рудык говорит, янтарь копали здесь еще с 80-х. Но тотальное беззаконие началось девять лет назад – и полиция была бессильна.

"Людей было очень большое количество, они могли нас забрасывать балками, камнями. И до сих пор никого серьезно не привлекли к ответственности", – рассказывает полицейский офицер общины Тарас Рудык.

3,5 гектаров леса больше нет в Ровенской и Житомирской – копатели уничтожили. Янтарная лихорадка привлекла сюда заробитчан отовсюду. Местные в данный момент, только услышав о камне, замолкают. Один мужчина согласился рассказать то, о чем все молчат.

"Лесничество и полиция – это все, что нас прикрывали сверху. У нас была крыша – и у них была крыша своя. Так они и дерибанили все то, что мы приносили им за неделю, месяц, кто как. К тому времени процентов, пожалуй, 30 отдавали наверх", – рассказал мужчина.

Говорит, заработок был от 20 до 500 000 долларов в день. Билет или плата за въезд в лес – 800 долларов. Еще часть денег копатели отдавали за покупки саженцев и восстановление дорог лесничеству.

"Сбрасывались по $1000- $1500. И сами загребали это за собой. Мы по $ 1000000 вывозили за неделю. Сейчас $ 50 в день. Ну, $ 200 – максимум", – признается мужчина.

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Почему янтарные войны исчезли из поля зрения

Цена упала, потому что рынок перенасыщен камнем. Но то, что черные копатели орудуют до сих пор, показывают правоохранители. Разрешения копать государство продало, но закон не доработала. Поэтому и легально пока никто не добывает камень.

Но в Министерстве окружающей среды ни проблемы, ни экологической катастрофы не видят в упор. А нелегалов – пусть полиция разгоняет.

"Я считаю, что проблема в данный момент уже настолько на низком уровне, что этот вопрос – дело техники, когда она сама собой отпадет", – уверен первый замминистра окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

Может, и отпадет. Как графа "залесненные" с более 3,5 гектаров, что сейчас напоминают марсианские пейзажи.