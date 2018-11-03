За любовь и грабеж: житель Ровенской области получил 12 лет тюрьмы

Мужчина восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение угона, краж и разбойных нападений

Расследование и судебное разбирательство в отношении 36-летнего жителя Ровно, который совершил две кражи, и едва не убил продавщицу магазина продолжалось два года. Суд первой инстанции вынес приговор – двенадцать лет лишения свободы.

Еще в ноябре 2015 года между 20-летней девушкой и 34-летним мужчиной завязались отношения, которые едва не закончились трагически.

Вечером 19 июня 2016 года кавалер провел девушку домой, когда она закончила работу в магазине и закрыла заведение. Через некоторое время на ее мобильный телефон пришло сообщение с предложением погулятьи в магазине.

После совместного распития спиртного, "любимый" неожиданно начал душить девушку. И испугалась и закрылась в другом помещении. Мужчина воспользовался этим и похитил из сейфа более 58 тыс. гривен. Когда девушка вышла, мужчина начал искренне просить прощения и уверял, что не понимает что на него нашло.

"После этого девушка планировал пойти домой, но кавалер привез ее на собственном автомобиле в село Бармаки Ровенского района в безлюдное место, где достал пистолет и начал стрелять: одна пуля задела кожу, другие две – попали в шею. Пострадавшая упала на землю и потеряла сознание. Очнувшись, увидела, что ее обидчик сидит у нее с ножом и поняла, что ее ждет смерть. Изверг дважды нанес ей ножевые удары в шею. Жертва закрыла глаза и затаила дыхание, притворившись мертвой. Только тогда нападающий понял, что довел "дело" до конца и оставил ее", – сообщают в полиции.

Потерпевшая с трудом, держась за раненую шею, смогла добраться до ближайшего дома. Мужчине, который открыл дверь, она все написала на листе, ведь говорить не могла. Девушку с ранениями передней и задней поверхности шеи, проникающим ранением трахеи и щитовидной железы госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской областной клинической больницы. Там она лечилась еще полгода.

Уже через несколько дней оперативники управления угрозыска и районного отделения полиции задержали в то время 34-летнего жителя Ровно. Следователи установили, что он восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение угона, краж и разбойных нападений, за что больше десяти лет отсидел в колонии.

Напомним, недавно журналисты "Главной темы" провели несколько экспериментов и выяснили, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке, а также равнодушны ли прохожие и соседи к семейным разборкам.

Ранее сообщалось, что в Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.