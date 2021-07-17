Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

За рулем был подросток. Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей

17 июля 2021 11:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ребята ехали в больницу – погибшая девушка спешила на прием к врачу

От удара легковушка превратилась в груду обломков. Коллаж "Сегодня"

От удара легковушка превратилась в груду обломков. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей. Легковушка столкнулась с грузовиком.

Реклама

Об этом сообщает "Варта1".

Авария случилась 17 июля около 4:00 на трассе Львов – Тернополь возле села Подберезцы.

За рулем легковушки был 17-летний парень без водительских прав. Он выжил, а два пассажира – 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто погибли.

Реклама

По словам родственников погибших, они ехали в Перемышляны в больницу – у девушки что-то попало в ухо.

В тренде
На трассе Киев – Одесса сошел оползень: когда восстановят разрушенную дорогу (обновлено)
Часть дороги провалилась. Коллаж "Сегодня"

Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 16 человек. По предварительной информации, на дорогу выбежал мужчина, а водитель пытался его объехать.

Кроме того, в Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, транспортное средство перевернулось вместе с пассажирами.

Также смотрите последние новости Украины и мира в выпуске "Сегодня":

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)
В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)Запад
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертиза
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертизаУкраина
"Суицидник на дорогу выпрыгнул" – что говорят о ДТП рейсового автобуса в Ровенской области (обновлено)Запад
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)Запад
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянии
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянииЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять