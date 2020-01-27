Забеременела от отчима: мать семиклассницы рассказала шокирующие подробности

Под Ровно недавно разразился скандал – 14-летняя девочка забеременела от своего отчима, который систематически насиловал падчерицу. Мать школьницы заявила, что о "страсти" мужа не знала и он "испортил жизнь" ее дочери.

"Посмертно, чтобы он оттуда не вышел. Он ребенку жизнь сломал. Пусть пожизненно дадут", – рассказала мать Софии Юлия, сообщает "Рівне 1".

По данным издания, школьница до последнего молчала о насилии со стороны отчима. Первой изменения в поведении Софии увидела ее классный руководитель.

"Девочка начала носить свободную одежду, у доски, когда отвечала сутулилась и прикрывала руками живота. В ее заметили чрезмерный аппетит", – рассказала директор школы Валентина Ткачук.

Призналась во всем девочка своим школьным учителям только на бумаге. Педагоги же, в свою очередь, все рассказали матери девочки. Та увезла дочь в больницу и оказалось, что девочка уже на седьмом месяце беременности.

Отчима школьницы Василия уже задержали. Мужчина уже был неоднократно судим.

"Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Учитывая то, что у него действует еще предыдущее наказание, которое будет действовать еще до июля этого года я думаю, что суд ему выберет достойную меру наказания", – рассказал заместитель начальника ГУНП в регионе Александр Панасюк.

Жители села, в котором живет семья, говорят, что Василий злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьей, особенно – над неродными детьми. София тем временем до родов будет продолжать учебу в школе. Учителя пообещали оказать ей всю необходимую поддержку.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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