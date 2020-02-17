Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)

Машина упала в водоем глубиной около метра, но выбраться люди не смогли

Стали известны подробности гибели четверых парней, которые попали в аварию в селе Коты Львовской области. Ребята возвращались со свадьбы и заехали на дискотеку, а по дороге оттуда домой водитель не удержал машину на дороге, и она рухнула в небольшой водоем.

Как сообщили журналисты "Сегодня", несмотря на то что глубина пруда – около метра, никто из четырех человек, которые были в салоне, на сушу не выбрался.

Автомобиль перевернулся, и торчащие колеса, видневшиеся над водой, заметили только на следующее утро.

"Доставали машину со дна с помощью спецтехники. Когда извлекли – обнаружили в салоне тела четверых молодых людей. Самому младшему из них – 19, самому старшему – 24. Двое – родные братья, их сразу узнали односельчане", – говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что водитель возвращался со свадьбы, и на автомобиле остались банты. Потом, по словам очевидцев, шофер заехал на дискотеку и подобрал знакомых.

"Самого младшего, я его видел, Рому, на дискотеке видел. Машина та стояла рядом. Трезвые были – точно. Дорога тут, что я могу сказать, была скользкой. Был мороз", – рассказал односельчанин погибших Роман Дацко.

По предварительным выводам полиции, автомобиль перевернулся на повороте и слетел в небольшой ставок глубиной чуть больше метра. Был ли водитель трезвым – выясняют.

"Колеса транспортного средства не соответствуют, поскольку на задней оси были летние колеса, а на передней оси – колеса зимние, но не надлежащие к использованию. Это могло стать причиной, поскольку был легкий приморозок с утра и, скорее всего, был занос автомобиля", – объяснил Тарас Клебанюк, старший следователь отдела расследования ДТП.

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