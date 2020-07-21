Захват заложников в центре Луцка: стало известно имя преступника

Мужчина заявил, что он вооружен, а автобус заминирован

Мужчина, который захватил заложников в центре Луцка, когда звонил в полицию представился именем Максим Плохой. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Реклама

"В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", – написал он.

Геращенко отметил, что сейчас на месте ЧП проводятся переговоры, а правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Кроме того, в Луцк для координации действий срочно вылетел Министр МВД Арсен Аваков.

Напомним, сегодня утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Реклама

Как рассказали в местной полиции, мужчина, который захватил автобус, пока не выдвигает никаких требований.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама