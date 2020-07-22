Захват заложников в Луцке: СБУ проводит в городе следственный эксперимент

После захвата заложников в автобусе в центре Луцка служба безопасности Украины проводит в городе следственный эксперимент. Об этом во время брифинга рассказал глава СБУ на Волыни Павел Данюков.

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"Сейчас проводится следственный эксперимент", – заявил он.

Кроме того, по его словам, у Максима Кривоша изъяли автомат Калашникова, пистолет и несколько гранат. Сейчас силовики выясняют, откуда он взял оружие.

"Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей, приобретения оружия, некоторые люди задержаны. Проверяется информация об участии их в этом террористическом акте. Все процессуальные действия проводятся на территории Волынской области, то есть в Луцке", – добавил Данюков.

Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

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