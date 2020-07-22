Захват автобуса в Луцке: заложники рассказали о пережитом (видео)

Они утверждают, что террорист относился к ним хорошо

Освобожденные заложники, которых вчера, 21 июля, захватил Максим Кривош, сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Они рассказали, что сначала не все верили, что это не учение, но были очень напуганы. Также они утверждают, что захватчик относился к ним хорошо. Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Гнатюка.

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Отец девушки, которая оказалась в захваченном автобусе, говорит – сначала думал, что она шутит.

"Говорят, автобуса что-то нет. Звоню – она сбрасывает. Потом ответила дочка, что их захватили в заложники. И террорист там. Я сначала подумал, что она шутит. Но таким голосом это сказала, что понял – не шутка. Первое сообщение, и больше не разрешил с ними общаться", – рассказал Василий Нижник.

Еще один парень поделился, что его родители и брат, которые были в автобусе, в нормальном состоянии, не пострадали.

"Он (террорист. – Ред.) не угрожал никому. Сказал, если его требования выполнят, то всех отпустит", – говорит парень.

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Одна из заложниц, Наталья Босая, рассказала, что террорист действительно относился к людям хорошо.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал, ведро стояло. А на улицу не отпускал", – поделилась Наталья Босая.

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Другая освобожденная женщина, Руслана, говорит: единственное, что просил Максим Кривош, – вести себя спокойно.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – утверждает Руслана.

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Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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