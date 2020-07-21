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Захват заложников в Луцке: стало известно, за что сидел террорист

21 июля, 14:34

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчина около 10 лет провел в колонии

Мужчина, который взял в заложники людей в Луцке, ранее был дважды судим за тяжкие преступления и около 10 лет отбывал наказание в исправительных учреждениях. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривошей Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", – сообщил Геращенко.

Также он рассказал, за какие преступления террориста ранее отправили за решетку. Как выяснилось, он был судим за:

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  • 1994 год. Луцкий городской суд Волынской области – ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).
  • 2005 год. Луцкий горрайонный суд Волынской области – ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, сегодня утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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Луцк захват судимость тероризм Антон Геращенко

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