Захват заложников в Луцке: стало известно, за что сидел террорист

Мужчина около 10 лет провел в колонии

Мужчина, который взял в заложники людей в Луцке, ранее был дважды судим за тяжкие преступления и около 10 лет отбывал наказание в исправительных учреждениях. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривошей Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", – сообщил Геращенко.

Также он рассказал, за какие преступления террориста ранее отправили за решетку. Как выяснилось, он был судим за:

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1994 год . Луцкий городской суд Волынской области – ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

. Луцкий городской суд Волынской области – ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ). 2005 год. Луцкий горрайонный суд Волынской области – ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, сегодня утром в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

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