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Закопали живым: подробности жуткого избиения в Волынской области (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 21:53
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У потерпевшего возник конфликт с местным жителем, которому он был должен деньги
Злоумышленникам, которые чуть не убили мужчину, грозит тюрьма/Коллаж: Сегодня
Злоумышленникам, которые чуть не убили мужчину, грозит тюрьма/Коллаж: Сегодня

В Волынской области задержали двух молодых людей, которые накануне жестоко избили таксиста. Мужчину бросили на кладбище умирать.

Об этом сообщает ГУНП в Волынской области.

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Детали инцидента

24 ноября правоохранители задержали двух граждан 23 и 30 лет. Были установлены мотивы совершения тяжкого преступления и воспроизведена хронология событий. У потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги. Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили пострадавшего выкопать "могилу" и забросали его землей.

Злоумышленники заставили мужчину выкопать себе могилу/Фото: ГУНП в Волынской области
Злоумышленники заставили мужчину выкопать себе могилу/Фото: ГУНП в Волынской области

Мужчину засыпали землей после того, как он выкопал могилу/Фото: ГУНП в Волынской области
Мужчину засыпали землей после того, как он выкопал могилу/Фото: ГУНП в Волынской области

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Действия правоохранителей

Мужчине удалось выбраться и он обратился за помощью к полицейским. Сейчас в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны два человека. По месту их жительства оперативники и следователи провели неотложные следственные действия и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Сейчас задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы/Фото: ГУНП в Волынской области
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы/Фото: ГУНП в Волынской области

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Мера пресечения

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. За содеянное волынянам может грозить до 10 лет заключения.

В Киевской области мужчина едва не убил многодетную маму

В Киевской области 42-летний злоумышленник напал на женщину с топором. Пострадавшую с тяжелыми травмами забрали в больницу.

На 42-летнюю Оксану с топором напал велосипедист, который нанес женщине не менее 5 ударов по голове, а затем унес ее в кусты, где продолжил издеваться и грабить.

Жертву спасло неожиданное появление прохожих, нападавший испугался и убежал. Злоумышленник всю ночь скрывался в лесу, а утром тайком уехал на юг Украины. Мужчину задержали в Одесской области.

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