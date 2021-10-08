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В Умані п'яний чоловік побив хасида

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
8 жовтня, 02:18
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Б'ючи чоловіка, нападник робив антисемітські висловлювання
Постраждалий написав заяву до поліції/Колаж: Сьогодні
Постраждалий написав заяву до поліції/Колаж: Сьогодні

В Умані, де школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки, побили хасида. Інцидент стався вночі.

Про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

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Деталі побиття

Інцидент стався на вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана. Чоловік увірвався в будинок до сусідів — хасидської сім'ї. У ньому знаходився глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав бити його. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.

Дії правоохоронців

На місці побиття працюють правоохоронні органи. У постраждалого чоловіка приймають заяву. Відомо, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння. Його відвезли в лікарню.

Схожі випадки

  • У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО. Подія трапилася біля громадської зупинки. Чоловік чекав на маршрутку і розмовляв телефоном. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "чіплятися". Очевидиця інциденту зазначила, що всі вони були в стані алкогольного сп'яніння.
  • У Харківській області підполковник поліції тортурами вибивав зізнання з підозрюваного. Він бив його дерев'яною палицею по спині, душив подушкою, після чого завдавав удари пляшкою з водою. 30 вересня копу повідомили про підозру в скоєному.

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