Замерзшая красота: на Прикарпатье мороз сковал водопады

На Прикарпатье мороз сковал водопады. Водные каскады превратились в гигантские ледяные скульптуры. Туристы и местные – в восторге.

Водопад Женецкий Гук в Татарове. Летом здесь – толпы туристов. Зимой отдыхающих – единицы. Гук замерз почти две недели назад. Правда, не полностью, из-под него изредка пробиваются маленькие ручейки.

Возле водопада редких отдыхающих ожидает Юрий. Он предлагает экстремальные развлечения. "Спускаем людей, снаряжаем, длина полета – 200 метров", – рассказывает предприниматель Юрий Данчишин. Он уверяет: водопад красив в любое время года. Особенно весной. Когда все начинает таять.

А это – самый высокий в Украине равнинный водопад – Джуринский. Но сейчас он больше похож на гигантский ледяной каскад. Лютый морозы превратили его в 16-ти метровую глыбу льда.

Откуда взялся Джуринский водопад – местные точно не знают. А вот легенды о нем рассказывают охотно.

"Во времена, наверное, Даниила Галицкого, это когда здесь была его резиденция, построили крепость. И видите, там было отведено воду. Так что вокруг вода себе обтекала – и образовался водопад", – рассказывает житель Нагорян Михаил Базюк.

Этой зимой лед сковал все прикарпатские водопады. Видео и фото такого чуда природы восторженные туристы делятся в соцсетях.

А вот синоптики ничего удивительного в замерзших водопадах не видят.

Таять водопады будут долго. А это значит, что любоваться замерзшими каскадами можно еще несколько недель – ведь резкого потепления синоптики не прогнозируют.