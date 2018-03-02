Снег в Харькове: горожанам советуют не прятать лопаты

Сегодня, 12:45

Синоптики предупреждают об очередном капризе природы

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Не успели харьковчане оправиться от метелей и снегопадов, которые накрыли регион в последние дни зимы и 1 марта, как синоптики предупреждают об очередном капризе погоды. Как сообщают в пресс-службе горсовета, ссылаясь на данные гидрометцентра, 3 марта в Харьков придут сильные снегопады.

"В субботу в городе – обложной снег, местами мокрый снег, туман, порывы ветра до 15 м/сек", – пишут в пресс-службе мэрии.

При этом сильных морозов синоптики не обещают. Ночью столбик термометра опустится до – 8 градусов, а днем будет относительно тепло – всего один градус ниже нуля.

Напомним, в первый день весны Харьковскую область накрыли снегопады и метели. Водители добирались на работу на снегоходах, а пешеходы не могли разглядеть в сугробах открытые люки. Спасатели за сутки достали из заторов больше 30 автомобилей, а около 20 населенных пунктов региона остались без света.

Также ранее непогода бушевала в последние дни зимы. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Каприз погоды повлиял на состоянии теплосетей. На магистралях была очередная авария.

Накануне в Геническом районе Херсонской области было приостановлено транспортное сообщение с населенными пунктами, расположенными на Арабатской стрелке. В ночь на вторник из-за непогоды, сопровождавшейся сильным ветром и штормом, Арабатская стрелка (коса в Херсонской области) оказалась отрезана от сообщения с материковой частью Украины. Дорога Геническ-Стрелковое оказалась затоплена, местами уровень воды достиг 1 метра.
Харьков, синоптики, непогода, осадки

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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