Туристы из семи областей Украины стали жертвами закарпатских мошенников

Три товарища брали денежный залог за аренду несуществующей квартиры во Львове, один из них "работал" из тюрьмы в Черновицкой области

Трое жителей Закарпатья выманили денежный залог за аренду несуществующей квартиры у жителей семи областей Украины. Заявления от пострадавших из Львовской, Волынской, Хмельницкой, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областей начали поступать в полицию с августа прошлого года.

"Как оказалось, к девяти эпизодам причастны трое 25-летних жителей поселка Буштино, что в Тячевском районе. Один из них до сих пор отбывает наказание в Черновицкой области. Мошенники выбирали красивые фото квартиры и ставили их на сайте объявлений с информацией об аренде жилья во Львове", – сообщает полиция Закарпатья.

Пострадавшие звонили по указанному номеру, и "предприниматели" предлагали им перевести определенную сумму, в качестве залога, на счет в банке. Уплаченные суммы составляли от 350 до 900 гривен. После того, как деньги приходили – их сразу же снимали. Банковские карточки парни одалживали у знакомых односельчан, предоставивших им свои счета во временную аренду.

По данному факту открыто уголовное (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники). Виновным грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Двум фигурантам дела уже сообщили о подозрении, на очереди осужденный, который находится в исправительной колонии на Буковине. Следствие по делу продолжается.

Напомним, не так давно в Киеве аферисты украли 35 квартир.

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