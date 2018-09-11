Запретный плод: в Тернопольской области во время ловли раков утонул мужчина

Запрет на ловлю раков именно в этом регионе действует с 20 августа по 30 сентября

В городе Козова Тернопольской области в местном пруду обнаружили тело местного жителя. Как оказалось, 9 сентября около 19.00 в этом месте во время ловли раков исчез 73-летний мужчина.

"Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело погибшего было направлено в морг Тернопольской областной клинической коммунальной психоневрологической больницы", – сообщают в ГСЧС.

На место происшествия привлекался дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Ранее сообщалось, что в Украине начались сезонные запреты на вылов раков с целью сохранения и охраны их популяции. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, именно в Тернополськой обалсти ловля на раков запрещена с 20 августа по 30 сентября 2018 года.

А недавно во Львовской области во время ловли раков в реке Западный Буг, утонул житель Червонограда.

Также сообщалось, что в в Чехии раков используют для проверки качества воды, из которой готовят пиво.



