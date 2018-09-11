Запретный плод: в Тернопольской области во время ловли раков утонул мужчина

Сегодня, 15:42

Запрет на ловлю раков именно в этом регионе действует с 20 августа по 30 сентября  

Фото: eklev.ru
Фото: eklev.ru

В городе Козова Тернопольской области в местном пруду обнаружили тело местного жителя. Как оказалось, 9 сентября около 19.00 в этом месте  во время ловли раков исчез 73-летний мужчина.

"Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело погибшего было направлено в морг Тернопольской областной клинической коммунальной психоневрологической больницы", – сообщают в ГСЧС.

На место происшествия привлекался дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Ранее сообщалось, что в Украине начались сезонные запреты на вылов раков с целью сохранения и охраны их популяции. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, именно в Тернополськой обалсти ловля на раков запрещена с 20 августа по 30 сентября 2018 года.

А недавно во Львовской области во время ловли раков в реке Западный Буг, утонул житель Червонограда.

Также сообщалось, что в   в Чехии раков используют для проверки качества воды, из которой готовят пиво.
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Источник:

"Сегодня"

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