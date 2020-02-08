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"Заработал" более 6 млн на казармах: на Волыни директора предприятия подозревают в хищении

8 февраля, 12:43

Во время строительства использовали дешевые материалы и халтурили

Фото: utg.ua

Фото: utg.ua

Директора предприятия-подрядчика в Волынской области подозревают в незаконном завладении крупной суммы денег. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщил источник, мужчина умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов во время строительства трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Всего сумма полученных средств составила более 6,2 млн грн.

Кроме того, во время строительства нарушили проектную документацию. В частности, вместо щебня использовали шлаковые отходы, уменьшили толщину фундамента и стяжек, а конструкции здания не защитили от проникновения воды.

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"Следствие устанавливает также факты причастности военных должностных лиц к растрате бюджетных средств, предназначенных для строительства военных объектов", – добавили в ГБР.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске Николаевской области руководителей одного из департаментов городского совета разоблачили в присвоении денег , которые были предназначены для ремонта детского сада.

А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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