В Николаевской области чиновники разворовали более миллиона гривен при ремонте детсада

Фото: СБУ

В Южноукраинске Николаевской области руководителей одного из департаментов городского совета разоблачили в присвоении денег, которые были предназначены для ремонта детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в 2018 году чиновники заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта сада. Они искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в "тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика. По оценке экспертов, схема нанесла государству ущерб на 1,3 миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему", - отметили в СБУ.

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Напомним, ранее в Одессе служба безопасности Украины разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

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А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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