Зараза близко: в Мукачево раскрыли секрет тестов на коронавирус

Чтобы получить результаты теста, необходимо до семи часов

В Мукачевской райбольнице приобрели тесты для выявления нового коронавируса из Китая. Как они работают, рассказала заведующая бактериологической лабораторией Мукачевской ЦРБ Татьяна Мошинская.

"Мы получили диагностику для определения нового китайского коронавируса COVID-19. И с помощью приборов, которые мы имеем, с помощью оборудования, которое у нас есть, спецодежды, мы сможем диагностировать этот коронавирус", – рассказала Татьяна.

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Оборудование для диагностики находится в изолированной кабинке.

"Исследования на коронавирус будут проводиться методом полимеразной цепной реакции. Полученные специальные диагностикумы. Исследование будет проводиться в режиме реального времени, и в течение рабочего дня мы будем иметь результат", – сообщила женщина.

Чтобы получить результаты анализа, по словам Татьяны, необходимо от пяти до семи часов. Сами тесты изготовили в Германии.

А тем временем из-за угрозы распространения в Украине опасного коронавируса из Китая в аптеках Николаева закончились защитные маски.

Кроме того, недавно в Минздраве дали советы, как уберечься от вируса:

Видео: СНБО

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