Зараза близко: в Мукачево раскрыли секрет тестов на коронавирус

В Мукачевской райбольнице приобрели тесты для выявления нового коронавируса из Китая. Как они работают, рассказала заведующая бактериологической лабораторией Мукачевской ЦРБ Татьяна Мошинская.
"Мы получили диагностику для определения нового китайского коронавируса COVID-19. И с помощью приборов, которые мы имеем, с помощью оборудования, которое у нас есть, спецодежды, мы сможем диагностировать этот коронавирус", – рассказала Татьяна.
Оборудование для диагностики находится в изолированной кабинке.
"Исследования на коронавирус будут проводиться методом полимеразной цепной реакции. Полученные специальные диагностикумы. Исследование будет проводиться в режиме реального времени, и в течение рабочего дня мы будем иметь результат", – сообщила женщина.
Чтобы получить результаты анализа, по словам Татьяны, необходимо от пяти до семи часов. Сами тесты изготовили в Германии.
А тем временем из-за угрозы распространения в Украине опасного коронавируса из Китая в аптеках Николаева закончились защитные маски.
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