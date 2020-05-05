Заразились в микроавтобусе: во Львовской области новая вспышка коронавируса

В Задворье СOVID-19 подтвердили у 10 человек

Одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции во Львовской области стало село Задворье Бусского района. Тут обнаружили десять больных, рассказал первый заместитель председателя местной райгосадминистрации Богдан Гринишин, сообщает "Буський медіапортал".

Выяснилось, что больные ездили на микроавтобусе. И именно там они контактировали с носителем инфекции – зараженной жительницей Львова.

"Установлено вероятный источник инфекции и условия, которые способствовали заражению, все они связаны между собой. Носителем инфекции вероятно есть женщина, которая проживает во Львове, где работает в медицинском центре Св. Прасковьи, а в селе Задворье этот человек неоднократно в апреле приезжал, ибо имеет тут дом и земельный участок, за которыми следит. А также родственников, к которым также на Пасху приехала в гости. В село женщина добиралась на частном микроавтобусе. Мы установили, что все 10 человек пользовались услугами микроавтобуса", – уточнил Гринишин.

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Он добавил, что среди больных есть работники медцентра и владельцы самого автобуса. В связи с этой ситуацией круг всех "контактных" уже установили. Что касается больных, то семеро их них находятся на самоизоляции, а трое — в больницах Львова. Их состояние оценивается как стабильное.

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Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу.

Кроме того, ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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