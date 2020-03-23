Зарегистрирован первый случай коронавируса на Закарпатье

В понедельник, 23 марта, в Мукачево зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили на странице медицинского центра "Семья" в Facebook.
"Жительница Мукачево, 1951 года рождения, микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 6 марта. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования", - говорится в сообщении.
На данный момент состояние пациентки стабильное, она находится в Закарпатской областной инфекционной больнице. Мужчина находился в самоизоляции, но женщина посещала церковь в микрорайоне Пидгоряны 20 и 21 марта.
Отмечается, что забор биоматериала провела выездная бригада, анализ передали в Мукачевскую центральную районную больницу. Результат оказался положительным.
Для получения окончательного результата будет проведен еще один тест, верифицированный другой лабораторией.
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