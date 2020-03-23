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Зарегистрирован первый случай коронавируса на Закарпатье

23 марта, 20:45

Елена Вус

На данный момент состояние пациентки стабильное

В понедельник, 23 марта, в Мукачево зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщили на странице медицинского центра "Семья" в Facebook.

"Жительница Мукачево, 1951 года рождения, микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 6 марта. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние пациентки стабильное, она находится в Закарпатской областной инфекционной больнице. Мужчина находился в самоизоляции, но женщина посещала церковь в микрорайоне Пидгоряны 20 и 21 марта.

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Отмечается, что забор биоматериала провела выездная бригада, анализ передали в Мукачевскую центральную районную больницу. Результат оказался положительным.

Для получения окончательного результата будет проведен еще один тест, верифицированный другой лабораторией.

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Ранее в Украине впервые диагностировали коронавирус у медицинских работников – две медсестры в Ивано-Франковске оказались в изоляции.

73 случая заболевания на COVID-19 обнаружили в Украине. За сутки – 26 новых инфицированных, 20 из них – в столице. Еще трое больных прибавилось на Прикарпатье. Первый случай заболевания зафиксировали в Черкасской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

А на Буковине рассказали, как приходится жить селу, в котором у 11 человек подтвердили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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