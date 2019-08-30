Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-мать

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В Ровно на скамье подсудимых оказалась 21-летняя женщина, которая зарезала новорожденную дочь. Горе-мать уже поместили в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла 17 марта. Как выяснилось, девушка после окончания местного вуза осталась жить в квартире 26-летнего сожителя, от которого и родила в феврале девочку. Мужчина в тот день на несколько минут вышел из квартиры, а когда вернулся – обнаружил свою дочь мертвой. К сожалению, медики ничем помочь не могли.

"Смерть младенца наступила в результате резаной раны шеи, с повреждением мягких тканей и поручение целостности крупных кровеносных сосудов, которые привели к наружного кровотечения и обусловили массивную кровопотерю", – рассказали в полиции.

Горе-мать не смогла адекватно объяснить, что произошло и почему так поступила, и не смогла даже вспомнить, что делала в течение дня. Позже оказалось, что в результате перенесенной инфекционной болезни, у нее возникли психические расстройства.

На данный момент женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемую арестовали.

Но заключение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы показало, что на момент совершения преступления, женщина не могла осознавать значение своих действий. Поэтому ее госпитализировали в Ивано-Франковскую психиатрическую больницу.

Отметим, что следователи уже завершили досудебное расследование по факту убийства ребенка и, под процессуальным руководством областной прокуратуры, материалы уголовного производства направили в суд.

Напомним, недавно в резонансном деле горе-матери Владиславы Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих детей, объявлен приговор. Так, согласно решению Голосеевского районного суда, женщина приговорена к восьми годам лишения свободы.

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