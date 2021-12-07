Затянуло в станок: в Волынской области женщине на производстве оторвало руку

На место для пострадавшей сразу вызвали скорую медицинскую помощь

Пострадавшая работала на деревообрабатывающем станке / Коллаж "Сегодня"

Во Владимире-Волынском Волынской области на одном из предприятий, занимающихся производством деревянных строительных конструкций, травмировалась женщина.

Об этом пишет сайт "Волынские новости".

Детали

Пострадавшая работала на деревообрабатывающем станке. Во время работы руку женщины затянуло в станок.

На место происшествия сразу вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую в больницу. У женщины диагноз травматическая ампутация левого предплечья.

Под Львовом двухлетняя девочка засунула руку в мясорубку

В Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке.

Ребенка госпитализировали в больницу, где спасатели с медиками освобождали руку малышки из кухонного прибора. В результате пострадавшей пришлось ампутировать несколько пальцев.

Как стало известно, несчастный случай произошел, когда девочка помогала маме на кухне. Ребенок случайно засунул руку во включенную электромясорубку.

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