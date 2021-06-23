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Сьел его курицу: в Ровенской области живодер молотком убил соседскую собаку

23 июня 2021 17:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местный житель проломил череп собаке – он признался в преступлении и дал показания

Житель Ровенского района забил соседскую собаку, потому что животное съело его курицу, а владелец не хотел расплачиваться. Теперь мужчину будут судить, ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в мае этого года в селе Большое Поле. Когда курица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.

Будка, в которой жил пес.

Будка, в которой жил пес. / Фото: Нацполиция

Ветеринары заявили, что нарушитель разбил череп собаки и повредил мозг, это и привело к гибели.

Эксперты осматривают погибшее животное

Эксперты осматривают погибшее животное / Фото: Нацполиция

Хозяин четырехлапого увидел это и сразу сообщил в полицию. По факту жестокого обращения с животными мужчине сообщили о подозрении. Он сознался в содеянном и сотрудничал с полицией.

Учитывая смягчающие обстоятельства, теперь ему грозит от 17 до 51 000 гривен штрафа или арест до шести месяцев, или до трех лет ограничения свободы. Дело уже направили в суд.

Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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