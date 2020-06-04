"Здесь и не такие подписывали": в Ивано-Франковске разгорается "полицейский" скандал

Украину продолжают сотрясать скандалы, связаны произволом полицейских. Еще один инцидент произошел в Ивано-Франковске – тут копы в отделении полиции унижали задержанных за уличную драку подростков. Один из парней записал "вежливый" разговор на аудио.

Как рассказал "Галка" отец одного из парней Владислав Сукенник, все произошло 30 мая. По его словам, тогда его сын Максим и его товарищи были в компании и устроили шуточную драку. Но копы расценили это как нарушение общественного порядка и доставили ребят в городской отдел полиции.

Ребята уверяют, что отделении они пытались объяснить копам, что на улице просто спорили и не имеют претензий друг к другу. Полицейские же их не услышали и пытались заставить юношей подписать протокол. По словам парней, в методах правоохранители были не разборчивы: угрожали физической расправой и били задержанных. Максима один из копов ударил в грудь, а его товарища били по лицу.

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Кроме того, они заставили парней раздеться до белья и унижали за татуировку. Когда ребята отказались подписывать любые документы, копы начали их материть.

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На случившееся уже отреагировали в руководстве полиции города. Как рассказал руководитель Ивано-Франковского городского отдела полиции Остап Билейчук, личности этих полицейских уже установили. Выяснилось, что они уже более 10 лет работают в правоохранительных органах. По его словам, таким работникам не место в рядах полиции, и они будут уволены.

Сейчас по этому факту начато служебное расследование, а материалы дела передадут в прокуратуру.

Напомним, недавно вотделении полиции в Кагарлыке Киевской области копы изнасиловали девушку. Сейчас в этом деле – двое подозреваемых. Но, как рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, их круг может расшириться.

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