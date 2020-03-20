Зеленский: в Черновцах от коронавируса выздоровел первый пациент

В Черновцах от коронавируса вылечился пациент, у которого первого была диагностирована эта инфекция.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.
"В Украине есть первый пациент, который выздоровел от коронавируса. Больному из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он второй раз показал негативный результат", - заявил глава государства.
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