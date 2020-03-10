Все еще есть вирус: к инфицированному жителю Черновцов приедет врач ВОЗ

Медикам пока не удалось вылечить инфицированного коронавирусом нового типа жителя Черновцов. Чтобы осмотреть мужчину и проверить правильность лечения, в город приедет врач Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает АСС.

По словам чиновницы, в Черновцы врач приедет 11 марта.

"Всемирная организация здравоохранения всегда направляет своих представителей в страны, в которой обнаружено больного коронавирус. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно лечат больного коронавирус. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения", – рассказала Гусак.

Она отметила, что таким образом, медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможное недоверие близких больного к украинским врачам. Также она рассказала о состоянии пациента.

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"Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", – рассказала женщина.

Кроме того, по ее словам, мужчине сделали повторный тест на коронавирус, и он показал, что пациент до сих пор инфицирован.

"Согласно протоколам, больному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает", – добавила она.

Ранее мы писали, что зараженный мужчина подхватил вирус в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой.

Также мы писали, что в Черновицкую область скоро привезут необходимые тест-системы для выявления нового коронавируса.

Кроме того, в городе привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные о коронавирусе.

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