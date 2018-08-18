Землю в селе в Тернопольской области приватизировали без ведома селян

В Мшанце Тернопольской области у селян отбирают землю – наделы, которые людям выделила власть еще в начале 90-х, сейчас передают в собственность другим, а владельцы земельных участков узнают о смене собственника пост-фактум. Селяне обратились к корреспондентам "Сегодня", так как считают, что к земельному беспределу имеет отношение депутат районного совета.

В селе назревает народный бунт – у селян отбирают земельные наделы, которые десятки лет кормили их семьи. Только в Мшанце отказ в просьбе на приватизацию получили несколько десятков человек. И подозрительно то, что все отобранные огороды расположены как раз впритык друг другу, образуя огромный кусок земли.

У каждого из протестующих на руках – решение сессии сельсовета о выделении им земли, принятое в начале 90-х. В сельсовете подтвердили "Сегодня", что согласно кадастровым книгам земельные наделы все еще числятся за селянами.

При этом земельная комиссия присылает людям отписки о том, что их участок принадлежит другим владельцам. А раздает землю в селах депутатский корпус Теребовлянской объединенной тергромады.

Заместитель городского головы Тарас Витковский такую ситуацию объясняет неосведомленностью депутатов. По его словам, они были не в курсе того, что поля, которые они раздают, уже находятся в частной собственности, и теперь будут выяснять – кто допустил такую ситауцию.

Тем временем, жители Мшанца намерены обратиться не только в суд, но и в прокуратуру. Они подозревают, что отдать их земли другим людям помог депутат районного совета.

Напомним, по состоянию на начало августа OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продал земельные участки на совокупную сумму 348,43 млн грн. Всего успешно проданы 717 лотов.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев не исключает, что в случае открытия рынка земли OpenMarket может стать площадкой для рыночной продажи сельскохозяйственных площадей.