Жестокая игра: девушка с Буковины рассказала, зачем поила собаку водкой

В Черновицкой области девушке грозит наказание за жестокое обращение с животными – она напоила щенка алкоголем, сняла это на видео и выложила ролик в интернет.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, копы заметили это сообщение в соцсетях и вскоре установили личность нарушительницы и разыскали ее.

"Выяснилось, что на видео зафиксированы неправомерные действия 18-летней жительницы Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и взяли у нее письменные объяснения", - говорится в сообщении.

Нарушительница признала свою провинность и рассказала, что выполняла задания игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.

На нее составили административный протокол по статье "жестокое обращение с животными", которая грозит штрафом в размере от 3400 до 5100 гривен.

Стоит отметить, что о жестоком обращении со щенком рассказала жительница Черновцов Анжела Косован, обзывая участниц этой игры "двумя уродицами".

"Для щеночков этот "челлендж", в первую очередь, обернется ожогами слизистых оболочек рта и пищевода, интоксикацией алкоголем, токсическим воздействие на печень, которое может привести к гепатиту, циррозу и печеночной недостаточности, вплоть до отказа печени. А еще – по видео понятно, что малышам долгое время не давали воды, чтобы они набросились на это пойло", – с негодованием добавила женщина.

Внимание! Видео 18+

Напомним, недавно в Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в районное отделение поступило сообщение о том, что на заборе у дома одного из местных жителей висит мертвая собака.

А во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться