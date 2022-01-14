Жил с двумя женщинами: подозреваемый в жестоком убийстве женщины на Закарпатье начал давать показание

Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Габриэллы Яцкович рассказал, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.
Об этом сообщает "Суспильне".
Подробности убийства
В зале суда, где подозреваемому выбирали меру пресечения, мужчина рассказал, что он убил женщину из-за конфликта.
Далее по теме
"Она угрожала, что позвонит по телефону жене и расскажет о нас, хотела, чтобы я разошелся с женой и остался с ней. Я официально разведен. Но с женой жили вместе. Я этого не хотел намеренно делать, я этого не хотел", – сказал подозреваемый.
Он отметил, что у него были отношения с покойной, однако и жил со своей бывшей женой. Знакомые семьи Габриэллы утверждали, что в Ужгороде мужчина также жил и с покойной.
Напомним, в Закарпатской области в конце прошлого года исчезла женщина. Ее разыскивали и нашли мертвой.
Читайте также
- В Киеве мужчина убил собственную мать и выбросился из окна. Злоумышленник выжил, ему грозит суровое наказание.
- Под Сумами мужчина жестоко убил и сжег знакомого. Убийца пытался скрыть следы преступления.