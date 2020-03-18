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Житель Ивано-Франковской области по почте отослал в суды конверты с деньгами

18 марта, 17:08

Сергей Пономаренко

Теперь правоохранители расследуют дело о попытке дачи взятки

Житель Ивано-Франковской области прислал в суды три конверта с деньгами – по 500 долларов в каждом. Деньги он положил месте с ходатайствами. Два конверта отправил в Коломыйский горрайонный суд, и один – в Верховный Суд Украины.

Адресатами были указаны не конкретные судьи, а сами учреждения. В Коломые, когда секретарша показала странные письма, вызвали полицию. Среди документации нашли записку.

"Я даю вознаграждение за достоверное расследование – 500 долларов США", – сообщалось в записке.

Щедрый отправитель – бывший сотрудник районной "Стандартметрологии". 15 лет назад его, по данным суда, осудили за присвоение чужих средств.

Этот приговор бывший чиновник отчаянно оспаривал. Также написал заявление в полицию, что против него дали ложные показания. Однако в полиции не нашли подтверждений слов мужчины, и уголовное производство по его заявлению закрыли. Именно это решение и пытался оспорить бывший работник "Стандартметрологии".

"Я утверждаю о том, что меня оклеветали и я систематически, постоянно занимаюсь тем, чтобы меня оправдали", – говорит приславший конверты в суды пенсионер Михаил Дрогомирецкий.

Чтобы собрать деньги для судей, утверждает Михаил Дрогомирецкий в разговоре с корреспондентами "Сегодня", он год работал в Польше.

"Заработал 1500 тыс. долл., и за то, чтобы мне предъявили официальные документы, я в Коломыйский городской суд направил 1000 долларов, и в Верховный Суд Украины – 500 долларов", – говорит Михаил Дрогомирецкий.

В Верховном Суде Украины "Сегодня" подтвердили, что к ним, действительно, пришел конверт.

"Обнаруженные в конверте пять купюр, каждая из которых визуально похожа на денежную купюру номиналом 100 долларов США, переданы на хранение руководителю аппарата Верховного Суда. Одновременно в тот же день направлено письмо в Национальное антикоррупционное бюро Украины с целью информирования этого органа о данных обстоятельствах и принятия предусмотренных законодательством мер", – ответили "Сегодня" в Верховном Суде Украины.

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Михаил Дрогомирецкий отрицает, что давал взятку. Уверяет – это была награда.

"Мне не жалко этих денег, я защищаю честь и достоинство", – говорит пенсионер.

Однако теперь мужчине грозит очередная судимость.

Читайте также: Украинские политики "неправильно" отказываются от взяток: советы для министров

Полиция начала против пенсионера уголовное производство за попытку дать взятку. В случае вынесения обвинительного приговора, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что по сообщениям прокуратуры столицы, в Киеве задержали директора одного из государственных предприятий на получении взятки в более полумиллиона гривен.

Также мы рассказывали о том, что, по сообщению СБУ, в Днепропетровской области начальник комендатуры военной части требовал от солдат перед увольнением домой взятку в виде бензоинструмента.

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Источник: Сегодня

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