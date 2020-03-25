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Житель Ровенской области после поездки в Италию стал "дикарем"

25 марта, 03:09

Руслан Ровик

Мужчина вернулся из Италии и решил уединиться в селе на берегу реки

В Ровенской области водитель-экспедитор после поездки в Италию, где бушует коронавирус, решил уединиться в селе на берегу реки Горынь, и создал себе шалаш, чтобы жить "дикарем".

Как рассказали на Facebook-странице Гощанского сельского совета, мужчина понимал, что ему придется пройти карантин.

"Олег Сачук работает водителем-экспедитором. Одной из его последних поездок была именно Италия. Олег знал о том, что карантина не избежать, потому решил самоизолироваться – остаться в селе у реки Горынь", - говорится в сообщении.

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При этом дома мужчину ждут жена и дети, и он решил "обезопасить не только себя и своих близких, но и абсолютно всех окружающих".

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Напомним, ранее пациент больницы в Житомире, у которого подтвердили коронавирус, показал условия в своей палате, где температура не поднималась выше 16 градусов.

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

Кроме того, мужчина рассказал о симптомах, которые он почувствовал во время болезни.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Италия карантин изоляция ровенская область

Источник: Сегодня

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