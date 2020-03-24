Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

"Больница или тюрьма?": пациент с коронавирусом в Житомире показал своих "охранников" (видео)

24 марта, 15:05

Руслан Ровик

Мужчина рассказал о симптомах, которые у него проявились при коронавирусе

Пациент из Житомирской больницы, которого изолировали после подтверждения коронавируса, снял на видео полицейскую охрану у входа в медучреждение, а также рассказал о симптомах, которые заметил во время болезни.

Свои ролики мужчина под ником Вадим Оптимист опубликовал в Facebook.

Пациент заметил пятерых сотрудников полиции, которые находились у входа в больницу, и решил снять копов на видео, а также озвучить несколько вопросов.

"Решил снять мою персональную охрану. Это для того, чтобы я не сбежал, такое количество полицейских? Будут меня избивать и возвращать обратно? Спасибо, мэр", - с сарказмом отметил он.

Реклама

Кроме того, он выложил еще одно видео, в котором рассказал о симптомах, проявившихся у него после подтверждения коронавируса.

"Я хочу рассказать вам о симптомах коронавируса, которые я испытал на себе. Первым и одним из самых главных симптомов является повышенная температура. У меня была 38,2. Если у вас 37, или 37,2, или даже 37,4 – я считаю, тревогу бить рано", – сказал он.

В тренде
На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

Также среди симптомов мужчина назвал покраснение горла и ломоту в мышцах.

"Второе – у меня першило в горле. Горло красное. Оно меня немножко беспокоило. Третье: когда началось обострение, у меня началась ломота в мышцах. Кашля как такового у меня не было бесконечного сухого. Я просто время от времени подкашливал", - признался он.

По его словам, эти симптомы были основными, и "если у вас нет высокой температуры и вы себя нормально чувствуете – паниковать не стоит, будьте здоровы!"

Напомним, ранее житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице, где ему приходится жить в "холодильнике".

Оказалось, что температура помещения, в котором находится заболевший с симптомами простуды, утром составляла 15 градусов, а днем повышается до 16, причем регулятор температуры на батареях установлен на максимальную отметку.

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир охрана изолятор пациент симптомы коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человек
Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человекДругие регионы
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 мартаУкраина
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)Другие регионы
Инфицированный коронавирусом житель Житомира показал бокс-
Инфицированный коронавирусом житель Житомира показал бокс-"холодильник" (видео)Другие регионы
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...