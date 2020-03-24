"Больница или тюрьма?": пациент с коронавирусом в Житомире показал своих "охранников" (видео)

Мужчина рассказал о симптомах, которые у него проявились при коронавирусе

Пациент из Житомирской больницы, которого изолировали после подтверждения коронавируса, снял на видео полицейскую охрану у входа в медучреждение, а также рассказал о симптомах, которые заметил во время болезни.

Свои ролики мужчина под ником Вадим Оптимист опубликовал в Facebook.

Пациент заметил пятерых сотрудников полиции, которые находились у входа в больницу, и решил снять копов на видео, а также озвучить несколько вопросов.

"Решил снять мою персональную охрану. Это для того, чтобы я не сбежал, такое количество полицейских? Будут меня избивать и возвращать обратно? Спасибо, мэр", - с сарказмом отметил он.

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Кроме того, он выложил еще одно видео, в котором рассказал о симптомах, проявившихся у него после подтверждения коронавируса.

"Я хочу рассказать вам о симптомах коронавируса, которые я испытал на себе. Первым и одним из самых главных симптомов является повышенная температура. У меня была 38,2. Если у вас 37, или 37,2, или даже 37,4 – я считаю, тревогу бить рано", – сказал он.

Также среди симптомов мужчина назвал покраснение горла и ломоту в мышцах.

"Второе – у меня першило в горле. Горло красное. Оно меня немножко беспокоило. Третье: когда началось обострение, у меня началась ломота в мышцах. Кашля как такового у меня не было бесконечного сухого. Я просто время от времени подкашливал", - признался он.

По его словам, эти симптомы были основными, и "если у вас нет высокой температуры и вы себя нормально чувствуете – паниковать не стоит, будьте здоровы!"

Напомним, ранее житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице, где ему приходится жить в "холодильнике".

Оказалось, что температура помещения, в котором находится заболевший с симптомами простуды, утром составляла 15 градусов, а днем повышается до 16, причем регулятор температуры на батареях установлен на максимальную отметку.

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.

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